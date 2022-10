Ukraiņi ir gatavi maksāt jebkādu cenu, lai uzvarētu Krieviju, uzsver Arestovičs

Vācijas Starptautisko un drošības jautājumu institūta Starptautiskās drošības nodaļas vadītāja Klaudija Majore (no kreisās), Ārpolitikas padomes "Ukrainas prizma" drošības programmu direktore Hanna Šelesta, Ukrainas prezidenta biroja vadītāja padomnieks Oleksijs Arestovičs (ekrānā), ASV Vācijas Māršala fonda Berlīnes biroja viceprezidents un izpilddirektors Tomass Kleine-Brokofs un žurnāla "Time" autore Kimberlija Dozjera piedalās "The Riga Conference 2022" paneļdiskusijā "Ukraine's Victory Before the Peace" Latvijas Nacionālajā bibliotēkā.

Foto: Paula Čurkste/LETA