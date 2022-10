Zelenskis: Krievija kavē graudu eksportu no Ukrainas

"Mūsu graudu iniciatīvas darbības laikā Krievijas bremzēšanas dēļ mēs nevarējām eksportēt apmēram trīs miljonus tonnu pārtikas, bet tas ir gada patēriņa apjoms 10 miljoniem cilvēku. Krievija dara visu, lai vismaz simtiem tūkstoši no šiem cilvēkiem kļūtu par piespiedu migantiem, kas meklēs patvērumu tai pašā Turcijā vai ES valstīs, vai nomirs no bada. Bet mums ar partneriem ir jāizdara viss, lai graudu iniciatīva ne tikai saglabātos, bet arī darbotos ar 100% jaudu," piebilda Zelenskis.

Ukraina un Krievija 22.jūlijā Stambulā parakstīja atsevišķas vienošanās ar Turciju un ANO par graudu eksporta atsākšanu no Ukrainas Melnās jūras ostām. Maskava pēc tam vairākkārt draudēja izstāties no šīm vienošanām, paužot neapmierinātību ar to īstenošanas veidu.