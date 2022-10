Karš Ukrainā palielina Latvijas iedzīvotāju interesi par īpašumiem ārzemēs

Izvēloties mērķa valsti, Latvijas iedzīvotāji analizē dažādus aspektus. Tiek vērtēts ne tikai klimats, īpašumu cenas, pieejamība, draugu vai paziņu pieredze, bet arī citi faktori. Viens no tiem ir papildu izdevumi, kas veidojas īpašuma iegādes laikā. Ziemeļkiprā tie veido līdz 5% no īpašuma vērtības, Spānijā papildu izdevumi būs lielāki - atkarībā no izvēlētā reģiona tie var sasniegt 8-15% no īpašuma vērtības. Šajā summā iekļauti arī ceļošanas izdevumi īpašuma apskates un iegādes laikā. Latvijā, fiziskai personai pērkot mājokli, izdevumi ir aptuveni 2-2,5% apmērā no īpašuma vērtības.