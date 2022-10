Cerības ātri pāriet uz šķeldu siltumapgādē izplēn

Lielākie projekti no gāzes atkarīgajās pilsētās Daugavpilī un Rēzeknē, visticamāk, nebūs gatavi arī nākamās apkures sezonas sākumā. Uzņēmuma “Daugavpils siltumtīkli” izpilddirektore Oļesja Duškeviča pauda cerību, ka termiņu varēs pagarināt uz vēl vēlāku laiku: “Lielas bažas ir par termiņiem tomēr, jo visādi var gadīties gan celtniecības darbos, gan arī esošajā ģeopolitiskajā situācijā ar iekārtu piegādēm. Būvnieks pagaidām mums sola, ka vajadzētu paspēt līdz termiņam, bet īstenībā ļoti gribētos, ja tomēr būtu iespēja to termiņu pagarināt.”

Viens no projektiem, par ko ar CFLA jau ir noslēgts līgums, ir par jaunas katlu mājas būvniecību Kauguros, Jūrmalā, blakus jau esošajai šķeldas katlu mājai. Tas ļaušot samazināt gāzes īpatsvaru Jūrmalas energobilancē no aptuveni 50% līdz 30%. Augstās gāzes cenas dēļ Jūrmalā šogad ir viens no augstākajiem siltuma tarifiem starp pilsētām – 225 eiro par megavatstundu pirms valsts atbalsta. Par cik tarifs būtu zemāks, ja otra šķeldas katlu māja jau būtu uzbūvēta, aplēst atsaka “Jūrmalas siltuma” valdes priekšsēdētājs un Latvijas Siltumapgādes uzņēmumu asociācijas vadītājs Valdis Vītoliņš. Viņš stāsta – šogad viss bijis atkarīgs no veiksmes, kurā brīdī un par kādu cenu izdodas nopirkt gāzi.