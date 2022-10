Video ⟩ Iekšlietu ministrs "melnajā sarakstā" iekļauj Latvijas Profesionālā boksa federācijas prezidentu Krievijas pilsoni Ahmedovu

"Profesionālais bokss, tieši profesionālais, ir sarunāšanas sports. Tev ir jāsarunā cīņas, tev ir jāsarunā, par ko tu cīnies, ar ko tu cīnīsies. Tev jāsarunā, kas to finansēs, kas to tiesās, līdz pat tam, kā to notiesās. Līdz ar to mēs uz boksu varam skatīties atrauti no visas pārējās sporta vides. Un tā tas ir ne tikai Latvijā, bet visā pasaulē.