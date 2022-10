Centrālajai vēlēšanu komisijai ārvalstu latvieši pārmet neieinteresētību un sarežģītas prasības

Kopējais vēlētāju skaits šogad Saeimas vēlēšanās pieauga. Bet būtiski saruka balsotāji ārzemēs. Mēs uzrunājām vairākus aktīvistus, kuri iepriekš organizēja vēlēšanu iecirkņus Anglijā, Īrijā un Zviedrijā. Šogad viņi to nedarīja. Tas, ko no latviešiem sadzirdējām - nesamērīgas un dīvainas prasības no Centrālās vēlēšanu komisijas. Turklāt valsts joprojām nav precīzi sakārtojusi, kā kompensē brīvprātīgo darbu, iecirkņu telpu īri, transportu un citus izdevumus, kas rodas, organizējot iecirkņu darbu. Jāpiebilst, ka ārvalstīs atdotās balsis tiek pieskaitītas Rīgas vēlēšanu apgabalam. Tieši tam, kas izrādījās liktenīgs "Attīstībai/Par!", informē TV3 raidījums "Nekā personīga".