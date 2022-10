Uzstājoties Laimai Vaikulei, veikalu tīkls LaTS svin 15

“Mēs maza cilts, mēs būsim lieli tik, cik mūsu griba!” uzrunājot daudzus simtus viesu jubilejas pasākumā, Raiņa teikto atgādināja LaTS veikalu tīkla vadītājs Raimonds Okmanis, akcentējot to, ka LaTS veikalu tīklā apvienojušies tieši vietējie Latvijas uzņēmēji.

“Var droši apgalvot, ka mūsu piemājas veikaliņos visā Latvijā daudz tuvāk redz un izprot savu pircēju, nekā tas ir lielveikalos. Katrs LaTS veikals ir kāda uzņēmīga cilvēka vai veselas ģimenes veidots, netaupot ne laika, ne pūļu, ne sviedru, bieži vien gadiem ilgi strādājot bez atelpas un visu nopelnīto investējot atpakaļ savā uzņēmumā. Jā, liela neatlaidība un darba tikums rada panākumus, taču uzskatu, ka atbalsts no valsts puses vietējiem uzņēmējiem, sevišķi lauku rajonos, ir nepietiekams,” uzsver Raimonds Okmanis.

“Daudzus mazos uzņēmējus, arī tirgotājus esošā situācija izputina, un ne vienmēr vainojami jau tā nepavisam ne vieglie konkurences apstākļi. Biznesu iespaido ne tikai lielveikalu finansiālās konkurences spēks, bet arī bieži vien sasteigtie, mazajiem tirgotājiem grūti izpildāmie valdības lēmumi, cilvēku pirktspēja un daudzviet ārpus Rīgas – vienkārši iedzīvotāju skaita samazināšanās. Šajā ziņā gribētos redzēt skaidru valsts politiku – gan kopējo, uz lauku teritoriju pārdomātu attīstību vērsto, gan konkrēti arī lauku veikalu atbalstam. Tie, tajā skaitā vairāki simti LaTS veikalu, lauku rajonos veic būtisku sociālu funkciju. Vai Rīgā aizdomājas, ka veikali ir ļoti svarīga daļa no daudzu ciematu, mazpilsētu vai pilsētu rajonu dzīves? Es mēdzu teikt, ka, atņemot kādam lauku centram trīs stūrakmeņus – skolu, baznīcu un veikalu –, tā vieta “izžūst”, ir lemta iznīkšanai, cilvēki to pamet. Daudz kur laukos veikals ir palicis gandrīz vienīgā vieta, kur ikdienā kādu satikt, aprunāties. Bet ir vēl kāda būtiskāka, es teiktu – valstiski svarīga, lieta: ja nebūtu veikalu, kas piegādātu lauku cilvēkiem pārtiku? Valdība ir ilgstoši izlikusies neredzam lauku iedzīvotāju problēmas, atrunājusies gan ar globālās krīzes radītajām neskaidrībām, gan visu ko citu, taču – vai īstā krīzes brīdī valdība spētu parūpēties par saviem iedzīvotājiem it kā vienkāršā, bet tik ļoti svarīgā jautājumā kā pārtikas piegāde?” jautā Raimonds Okmanis.