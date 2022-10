Koalīciju veidos trīs partijas, bet vienu ministra portfeli varētu uzticēt "Progresīvajiem"

JV piedāvās AS un Nacionālajai apvienībai NA noslēgt sadarbības memorandu par koalīcijas veidošanas principiem, šodien pēc tikšanās ar Valsts prezidentu Egilu Levitu žurnālistiem pauda Ministru prezidentu Krišjānis Kariņš (JV).

Līdz ar to tiktu veidota skaidra trīs partiju koalīcija, uzsvēra Kariņš.

Reizē JV ir gatava vienu no savā atbildībā paredzētajiem ministru posteņiem ļaut ieņemt "Progresīvo" pārstāvim.

Kā skaidroja Kariņš, vislabākā valstij būtu bijusi četru partiju koalīcija, taču, zinot, ka tas nav iespējams AS un NA iebildumu dēļ, JV piedāvā šādu nākamo labāko variantu. Politiķis arī norādīja, ka AS un NA "Progresīvo" dalību koalīcijā noraidījušas "bez labas argumentācijas".

Pēc 14.Saeimas vēlēšanām koalīcijas veidošanas sarunās galvenais domstarpību jautājums bija par to, cik partneriem būtu jāietilpst jaunajā valdībā un koalīcijā. Sarunu vadītāja JV vēlētos, ka koalīcijā būtu četri politiskie spēki - JV, AS, NA un arī "Progresīvie", turpretim AS un NA "Progresīvos" koalīcijā redzēt nevēlas.