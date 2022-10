Zaļais fons un “digitālā mūmija” – kā Krievija cenšas pierādīt, ka Zelenska video nav īsti

Patiesībā konkrētais video nepierāda, ka Zelenska līdz šim filmētās uzrunas būtu viltotas, ka viņš pametis Kijevu vai māna sabiedrību. Video uzņemts šā gada jūnijā, un tas nav turēts noslēpumā. Filmēšanu organizēja britu informācijas tehnoloģiju uzņēmums Talesmith , lai aicinātu pasaules vadošos nozares uzņēmumus iesaistīties Ukrainas atjaunošanā. Filmēšanā izmantots zaļš fons, lai pēc tam ar speciālu tehnoloģiju Zelenski pārveidotu par hologrammu, kuru vēlāk ar attiecīgu programmu jebkurš var “novietot” uz sev vēlamā fona un tādā veida noklausīties un noskatīties viņa uzrunu. Ukrainas prezidenta runa ar hologrammas palīdzību 16. jūnijā tika pārraidīta vienlaikus vairākos IT uzņēmumu augsta līmeņa pasākumos dažādās Eiropas pilsētās. Arī tagad to šādā veidā var noskatīties jebkurš. Konkrētajā uzrunā Zelenskis stāstīja par Ukrainas apņemšanos atjaunot valsti un ieviest tās ikdienā dažādus modernus digitālos risinājumus.

Jāpiebilst, ka citi Kremļa propagandisti attīstīja vēl dziļāku sazvērestības teoriju. Krievijas Ārlietu ministrijas preses sekretāre Marija Zaharova Vladimira Solovjova raidījumā stāstīja, ka tagad Rietumi Zelenska tēlu varot izmantot, kā un kad vien vēlas, tajā skaitā ielikt viņam mutē vārdus, kurus viņš nekad nav teicis. Savukārt savā Telegram kanālā viņa rakstīja: “Muļķītis Zelenskis nav sapratis, ka tie no NATO no viņa izveidojuši digitālo mūmiju, kuru, uzdodot par dzīvu Ukrainas prezidentu, rādīs tad, kad izlems no viņa atbrīvoties.”