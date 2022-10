ISW: Krievijai sāk aptrūkties raķešu un dronu

Budanovs apgalvoja, ka Krievijas karaspēks ir izlietojis lielāko daļu no savām spārnotajām raķetēm un tam palikuši tikai 13% no raķetēm "Iskander", 43% no "Kaliber", 45% "Kh-101" un "Kh-555", kas karaspēka rīcībā bija pirms kara. Budanova sacītais apstiprina ISW iepriekšējās aplēses, ka Krievijai sāk izsīkt precīzi vadāmās munīcijas krājumi.