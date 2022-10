Krievijas augstskolās ieviesīs kursu par Krievijas "dižo nākotni" un "pūstošajiem rietumiem"

Ziņu avoti, kas pietuvināti Kremlim, izskaidroja šo iniciatīvu ar to, ka jauniešiem jāsaprot, kurp un kāpēc virzās Krievija .

Jaunā mācību priekšmeta izstrāde tiek pārraudzīta no Krievijas prezidenta administrācijas.

"Rietumi pūst, tie pastāvīgi kaitēja Krievijai, bet to laiks ir pagājis, mums ir diža nākotne, bagāta vēsture un kultūra, ir jāizmanto krīzes moments un no tā jāiegūst viss," viens no ziņu avotiem šādi raksturoja jauno ideoloģisko kursu.