Tiešraide ⟩ Mediju ētikas padomes diskusija "Redakciju nozīme informācijas nodrošināšanā. Vērtībās balstīta mediju politiskā demokrātija"

Skaidrojot profesionālās darbības pamatprincipus, Latvijas Radio galvenā redaktore norādīja, ka redakcionālie standarti neprasa absolūtu neitralitāti katrā jautājumā, īpaši, ja tas ir pretrunā ar demokrātijas principiem. "Sabiedriskie mediji skaidri nostājas demokrātisko, cilvēktiesību un vispārpieņemto humāno vērtību pusē," sacīja Brauna. Itin bieži publiskajā telpā tiek diskutēts par faktu nošķiršanu no viedokļiem, un Brauna atzīmēja, ka raidījumu vadītājiem un žurnālistiem ir tiesības izteikt personisko viedokli un atbilstoši raidījuma formātam paust savus uzskatus. Vienlaikus ziņās izmantotajiem faktiem ir jābūt skaidri nošķirtiem no komentāriem un viedokļiem. "Sabiedriskie mediji atspoguļo dažādu sabiedrības grupu viedokļus - arī tādus, kas kādam varētu likties nepieņemami. Veidojot saturu par konkrētu tematu, tajā iekļaujami tematam nozīmīgi un kompetenti viedokļi. Ja materiāla publicēšanas brīdī kāds būtisks viedoklis nav pieejams, tad auditorijai par to jāpaziņo un, ja iespējams, jāatspoguļo vēlāk," skaidroja redaktore.