Ukrainā drīzumā uzstādīs divas "NASAMS" sistēmas

"Mēs tikko piegādājām divas "NASAMS" sistēmas (..). Mēs piegādājām divas no tām valdībai pirms pāris nedēļām. Tā nekavējoties tiks uzstādītas Ukrainā," intervijā ziņu kanāla CNBC raidījumā "Squawk on the Street" pavēstīja "Raytheon Technologies" vadītājs Gregs Heiss.