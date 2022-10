Norisināsies pēdējā 13.Saeimas sasaukuma sēde; lems par minimālās algas celšanu

Plānots, ka Saeima trešajā, galīgajā lasījumā izskatīs grozījumus Darba likumā, kas paredz minimālās algas palielināšanu no 500 līdz 620 eiro no 2023.gada 1.janvāra. Tāpat grozījumi paredz minimālo algu palielināt līdz 700 eiro no 2024.gada 1.janvāra.