Gvinejas-Bisavas prezidents Zelenskim nodevis ziņu, ka Putins gatavs sarunām

"Kas attiecas uz signāliem no Krievijas puses. Prezidenta kungs izteicās, ka Krievija gribot celt tiltus. (..) Es teicu, ka tilti starp tādām vai citādām valstīm būs tad, kad nepostīs otras infrastruktūru. Tad varbūt nākotnē par kaut ko var runāt. (..) Otrs Krievijas nodotais temats ir attiecību atbloķēšana... Sāksim labāk ar Melnās jūras atbloķēšanu. Treškārt, visiem bail no kodoldraudiem, taču šāda retorika nāk tikai no Krievijas Federācijas."