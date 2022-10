Vien 42% no uzaicinātajām sievietēm šogad veikušas mamogrāfijas izmeklējumu

Tikpat būtiska nozīme ir skrīningam, jo tā pārbaudē var atrast tādu vēzi, ko neviens, ne ārsts, ne pati sieviete, nevar sataustīt, tie ir gadījumi, kad, iespējams, tiešām sieviete būs vesela pēc operācijas, un nekāda papildu terapija nebūs nepieciešama, uzsvēra Hegmane. Viņa skaidroja, ka skrīnings, kad uz mamogrāfijas izmeklējumu dodas pilnīgi vesela sieviete bez sūdzībām, dod iespēju krūts vēzi atklāt agrīni un to izārstēt. Latvijā uzaicinājuma vēstules reizi divos gados saņem sievietes no 50 līdz 69 gadu vecumam. Jaunākas un vecākas sievietes uz valsts apmaksātu mamogrāfijas izmeklējumu var nosūtīt ģimenes ārsts vai speciālists.

Tāpat jārēķinās ar to, ka krūts vēzis nav viena slimība, un ir četri krūts vēža apakštipi, kuriem ir atšķirīgas prognozes, ar to saprotot, ka ir mazāk agresīvi un agresīvāki vēži, tāpēc terapijas un izmaksas var atšķirties, kaut arī stadija var būt viena un tā pati. Vadlīnijām atbilstošu ārstēšanu dažiem apakštipiem valsts apmaksā, dažiem - daļēji, bet, piemēram, pacientēm ar visagresīvāko, trīskārši negatīvo, apakštipu, apmaksāta tiek tikai ķīmijterapija. Līdz ar to Hegmani satrauc tas, ka pacientēm, kurām ir šī diagnoze, nav vienlīdzīgu iespēju ārstēties un izārstēties atkarībā no valsts, kurā paciente dzīvo. Viņai var būt pieejama visa iespējamā efektīvā ārstēšana, un iespējas izdzīvot ir ievērojami lielākas nekā Latvijā.