Bijušais Latvijas Bankas prezidents zaudē strīdā par 151 000 eiro darba algas piedziņu

AT atzina par pamatotu apgabaltiesas secinājumu, ka Rimšēvičs nepildīja LB prezidenta amata pienākumus nevis dīkstāves dēļ, kurā būtu vainojama LB, bet gan tādēļ, ka to liedza procesa virzītāja, proti, Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja ( KNAB ) amatpersonas 2018.gada 19.februāra lēmums par drošības līdzekli un LB padome šo lēmumu ar savu rīkojumu tikai izpildīja.

AT spriedumā norādīja, ka uz prasītāju, kurš bija īpašo amatu attiecībās, attiecināmas arī Darba likuma normas. Par pareizu atzīstams apelācijas instances tiesas secinājums, ka ar LB rīkojumu prasītājs tika atstādināts no darba atbilstoši Darba likuma 58.panta pirmajā daļā noteiktajam, par atstādināšanas laiku viņam neizmaksājot darba samaksu.

Turklāt atbilstoši Darba likuma 58.panta otrajai daļai darba devējam ir pienākums atstādināt darbinieku no darba, ja normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos to pieprasa attiecīgi pilnvarota valsts institūcija. Ja darba devēja rīkojums par atstādināšanu ir tiesisks, tad nav pamata prasīt no viņa darba algas samaksu.