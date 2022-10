Ministrija: Vakcinācija aizvien ir drošākais veids, kā pasargāties no Covid-19

Ālīte norādīja, ka šobrīd Covid-19 infekcijas slimība redzama jau trešo gadu, taču ir arī redzama atšķirība no iepriekšējiem diviem gadiem - vakcinācija ir viens no veidiem, kas paglābis cilvēkus no smagām saslimšanas formām un letalitātes. Tiek lēsts, ka Covid-19 vakcīnu veiksmīgā ieviešana visā pasaulē pirmajā gadā ir izglābusi aptuveni 20 miljonus dzīvību.