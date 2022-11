Tests ⟩ Iepazīsti "Tikkurila" 2023.gada krāsu paletes toņus un TOP krāsu

Pēdējo gadu laikā esam bijuši atsvešināti viens no otra, pavadot laiku paši savos mazajos paziņu lokos. Ir pienācis laiks atkal sanākt kopā, atjaunot kopības sajūtu un ļaut uzplaukt cilvēcībai un empātijai. Ar jauno kolekciju Color Now 2023 "Tikkurila” mudina mūs iedvesmoties no sastapšanās reizēm un to raisītajām emocijām. Aizpildot testu, piedalies konkursā: iepazīsti 2023. gada krāsu paleti un uzzini, kurš tonis un kāpēc ir kronēts par 2023. gada aktuālāko krāsu, veiksmes gadījumā tiekot pie vērtīgām balvām.