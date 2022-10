"Zaļās enerģijas karalis" briesmās jeb klimata pārmaiņu ietekme uz HES

Tikām Brazīlijā, kur HES saražo aptuveni 60% no elektroenerģijas apjoma, sausums ir radījis krīzi elektroapgādē. Tādēļ Brazīlijas enerģijas uzņēmumi palielināja elektrības importu no kaimiņvalstīm, tāpat tika palielināti degvielas krājumi.

ASV HES izstrāde septembrī un oktobrī ir samazinājusies līdz zemākajam līmenim pēdējo sešu gadu laikā. ASV rietumu piekrastē fiksēts spēcīgākais sausums pēdējās tūkstošgades laikā (!), tādēļ HES saražo vien pusi no enerģijas, kas parasti tiek piegādāta Kalifornijai. Šajā štatā ievērojami pieaudzis avārijas atslēgumu risks. Septembrī HES izstrāde valstī nokritās līdz 17,06 teravatstunām, bet oktobrī šis rādītājs būs zemākais kopš 2016. gada rudens.

Stabilitātes beigas

HES tradicionāli ir ļāvis saražot vairāk enerģijas nekā atomelektrostacijām (AES), tāpat HES bijis produktīvāks enerģijas ražotājs nekā vēja un saules elektrostacijas kopā ņemtas. Norvēģijā un Brazīlijā HES nodrošina vairāk nekā pusi no saražotās enerģijas. “Bloomberg” speciālisti aprēķinājuši, ka HES ražo elektrību 42% darbības laika, vēja ģeneratori – 25% no darbības laika, bet saules elektrostacijas – vien 12% no darbības laika.