Londona: Manāmas pazīmes Krievijas nodomiem ātrāk aiziet no Hersonas

Manāmas pazīmes Krievijas nodomiem ātrākā tempā īstenot aiziešanu no Hersonas, cita starpā par to liecina arī iedzīvotāju aizplūšana un kņaza Potjomkina pīšļu aizvešana no pilsētas, sestdien teikts britu izlūkdienesta kārtējā ziņojumā par situāciju Ukrainas frontēs, ko izplatījusi Lielbritānijas Aizsardzības ministrija.