Elektroauto uzlādes tīklu Zemkopības vajadzībām par 2 miljoniem eiro būvēs "Reck"

Kompānija "Reck" reģistrēta 2000.gadā, un tās pamatkapitāls ir 7100 eiro. Uzņēmums pieder SIA "Tropos L" (40%), kuras vienīgā īpašniece ir Elizabete Kola, AS "A.C.B." (35%), kuras īpašnieki ir Valdis Lejnieks, Edvīns Tankelsons un 2022.gada septembrī mirušais Igors Rapoports, un SIA "GK2v In" (25%), kuras vienīgais īpašnieks ir Viesturs Kaģis. Kompānijas valdes priekšsēdētājs ir AS "Latvenergo" kādreizējais valdes priekšsēdētājs Āris Žīgurs.