Ukrainas parlamenta vicespīkere: Tiem kuri netic, - atbrauciet uz Ukrainu sajust kara smaku

Jūsu jautājumā ir arī atbilde. Šeit ir stāsts par to, kā sankciju politikā pieturēties pie vienotiem standartiem. Un mēs par to runājām arī ar Eiropas Parlamenta prezidenti. Šeit ir stāsts par 8. sankciju paketi. Kā valstis pie tās pieturēsies. Tas nenotiks tik ļoti raiti, kā mēs gribētu. Un šajā kontekstā mēs redzam, cik katra valsts ir gatava pie šī jautājuma strādāt. Cik gatavi šai līderībai. Un šeit ir arī stāsts par Latviju. Tas ir kā lakmusa papīrs - kurš ir ar Ukrainu. Vai visas valstis, tāpat kā Latvija, ir gatavas uzņemties šo atbildību un atteikties no Krievijas šantāžas? Putina šantāža izpaužas kā enerģētiskā šantāža, kodolieroču šantāža un energoresursu šantāža.