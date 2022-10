Aģentūra: Krievija apiet ES sankcijas un militāriem mērķiem iepērk pat piena pumpjus

Pēc Eiropas Savienības ( ES ) statistikas biroja “Eurostat” datiem, Armēnija laika posmā no janvāra līdz augustam importējusi no ES vairāk veļas mazgājamo mašīnu nekā 2020. un 2021. gadā kopā ņemot. Kazahstāna iepirkusi ledusskapjus 21,4 miljarda dolāru vērtībā – tas ir vairāk nekā trīs reizes vairāk nekā pērn analogā periodā.

Negaidīti liela interese ir par elektriskajiem krūts piena pumpjiem. To eksports no ES uz Armēniju pirmajā pusgadā pārsniedzis 2021. gada kopējo rādītāju, lai gan valstī dzimstība kritusies par 4,3%. Tāda pati situācija ir Kazahstānā. Tur elektrisko piena pumpju imports no ES palielinājies par 633%, lai gan dzimstība sarukusi par 8,4%.