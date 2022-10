Attiecībā uz vienošanos par jaunās ministrijas veidošanu briest kompromisa gars, pauž Kariņš

Kariņš pauda, ka enerģētika ir viens no svarīgākajiem jautājumiem, kas jaunajai valdībai būs jārisina. Bez jaunās ministrijas izveides valsts nesasniegs enerģētisko neatkarību no Krievijas, uzskata premjers.

Kā ziņots, ņemot vērā atšķirīgos uzskatus par jaunās enerģētikas ministrijas veidošanu, AS ziņā ir tas, vai izdosies vienoties par valdības izveidošanu, secināms no JV līdera, Ministru prezidenta Krišjāņa Kariņa paustā piektdien pēc JV un AS tikšanās.