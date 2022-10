CSP: Uzņēmēju noskaņojums visās uzņēmējdarbības jomās oktobrī saglabājies negatīvs

Statistikas pārvaldē norāda, ka noskaņojuma rādītāji dažādās pakalpojumu nozarēs būtiski atšķiras, un arī to izmaiņu tendences ir dažādas atkarībā no nozares specifikas un sezonas ietekmes. Pēc sezonāli nekoriģētiem datiem, optimistiskākie septembrī bija uzņēmēji, kas nodrošina darbā iekārtošanas un darbaspēka meklēšanas pakalpojumus (13,6%). Seko apdrošināšanas pakalpojumu sniedzēji (13,3%), kā arī radio un televīzijas programmu izstrādes un apraides nodrošinātāji (13,2%). Pesimistiskākais uzņēmēju noskaņojums oktobrī fiksēts gaisa transporta nozarē (- 41,3%), telekomunikāciju pakalpojumos (- 24,1%), kā arī veterinārajos pakalpojumos (- 20,4%).

Statistikas pārvaldē norāda, ka 33% pakalpojumu sektora respondentu oktobrī nav izjutuši saimniecisko darbību ierobežojošus faktorus, to īpatsvars ir samērā stabils un kopš gada sākuma svārstās robežās no 32% līdz 36%. Savukārt 25% pakalpojumu sektora uzņēmēju darbību būtiski ierobežo nepietiekams pieprasījums, bet 18% - darbaspēka trūkums. Arī šie rādītāji pēdējo mēnešu laikā nav būtiski mainījušies. Tāpat kā iepriekšējā mēnesī 9% pakalpojumu sektora uzņēmēju atzīmējuši, ka to darbību tieši vai netieši ierobežo sarežģītā un nestabilā ģeopolitiskā situācija, 6% respondentu atzīmē cenu pieaugumu, kas palielina uzņēmumu izmaksas, bet līdz 12% pieaudzis to uzņēmēju īpatsvars, kuru saimniecisko darbību ierobežo finansiālas grūtības.