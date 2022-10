"Nedēļas fokusā" saruna ar Kasparu Briškenu ⟩ "NA un AS izvēle nerunāt ar "Progresīvajiem" bija polittehnoloģiska, nevis ideoloģiska"

Tomēr, komentējot to, cik cieši partija varētu sadarboties ar JV, strādājot opozīcijā, viņš norāda, ka arī ar šo partiju atsevišķos jautājumos domas pilnībā nesakrīt, bet valstiski svarīgos lēmumos "Progresīvie" noteikti ievēros sabiedrības intereses. "Neatkarīgi no tā, kur esam - pozīcijā vai opozīcijā - mēs būsim valstiski orientēts politisks spēks. Līdz ar to valstiskos lēmumos sabiedrībai nevajadzētu būt šaubām, ka "Progresīvie" - protams, mūsu vērtību orientācijā, mūsu izpratnē par sabiedrības interesēm - mēs vienmēr balsosim un iestāsimies par valstiski kritiskām pozīcijām. No tādas perspektīvas skatoties, protams, ar JV mums būs sadarbība arī parlamentā, neskatoties uz to, ka iespējams būsim opozīcijā, bet JV - pozīcijā."