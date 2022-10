Video ⟩ "Aiz priekškara": Kremlis apgalvo, ka pasaule ir revolucionāru pārmaiņu priekšā

Ukrainas nežēlīgā kara fonā kā no absurda dramaturģijas izskanēja Putina teiktais, ka atšķirībā no ASV Krievija nekad nav jaukusies citu valstu dzīvē un vienmēr aizstāvējusi visu tautu pašnoteikšanās tiesības. Laikraksts "Washington Post" gan atgādina, ka pēdējo 15 gadu laikā Krievija ir iebrukusi divās no savām kaimiņvalstīm - Ukrainā un Gruzijā, militāri iejaukusies Sīrijas konfliktā un iztērējusi miljonus, lai gūtu politisko labumu Albānijā, Bosnijā, Melnkalnē un citās valstīs.