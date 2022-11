“Ir tikai divi varianti – cirst vai necirst": 5 populārākās kļūdas, ko pieļauj mežu īpašnieki

Turklāt, – un tas nav mazsvarīgi – arī kaimiņa vēlmes, ar īpašumu saistītie plāni un pat skats uz dzīvi var būt atšķirīgs no tavējā.”

Citu saimnieku ieteikums un mežu apsaimniekotāja reputācija ir svarīgi faktori, tomēr vērtīgi ir pavērot arī to, kā potenciālais apsaimniekotājs izturas pret mežu un uzklausa saimnieka vēlmes. “Jāņem vērā, ka daudziem ar mežu var saistīties arī emocionālā pieredze vai dzimtas atmiņas. ZLM ir bijuši arī gadījumi, kad saimnieks ieminas: “Šī sirmā egle man ir īpaša, pie tās mēs kopā ar vectēvu gājām sveķus vākt. Un, savukārt, vectēvs – ar savu tēvu... Vēlos paturēt šo bērnības atmiņu liecinieku.” Ir svarīgi, sarunā ar saimnieku, sadzirdēt arī šādas nianses un, neraugoties uz to, ka tas var sagādāt neērtības meža darbu procesā, iespēju robežas realizēt viņa ieceri, “ok, šo egļu puduri atstājam” vai tomēr izskaidrojot, kādēļ tas nav iespējams, piemēram, “vienu egli atstāt nevaram – to vēja brāzmas ātri vien nolauzīs vai šī egle jau ir pārsniegusi drošas augšanas mūžu”,” norāda mežu apsaimniekošanas uzņēmuma pārstāvis.