Kā izšķirties skaisti? Ģirta Liuzinika pieredze

"Mēs centāmies, mēs par to runājām. Mums nav savstarpēja naida. Protams, sākumā aizvainojums ir neizbēgams, bet ir jāvienojas par bērniem, kuriem ir vajadzīgs laiks. Bērniem vajag laiku kopā ar mums abiem, un man nav grūti to izdarīt - pavadīt kopā laiku ar bērniem un bijušo sievu. Arī mana tagadējā sieva to saprot un saka: bet protams, jums vajag laiku kopā. Tā ir jūsu tā ģimenīte. Tas ir ļoti svarīgi bērniem, un ļoti labi, ka tagadējais partneris to atbalsta, nevis uzstāda kaut kādus noteikumus, piemēram: nē, tad es arī iešu līdzi. Tad arī var sākt rasties problēmas," savā pieredzē dalās Ģirts.