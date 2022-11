Kāpēc nespēju pārtraukt krāpt savu mīļoto?

Viena no Amerikas slavenākajām attiecību un seksualitātes ekspertēm Esther Perel mūs iepazīstina ar šo tēmu. Estera norāda, ka vīrietis neizbēgami alkst pēc atvērtām attiecībām. Cita vīrieša rokās sieviete nejūtas kā mamma vai karjeriste. Viņa atkal jūtas pati! It kā viņa būtu 21 gadu veca un brīva no jebkādām saistībām! Un tas ir jautri!

Katras attiecības ieslīgst rutīnā un uzticība zaudē savu nozīmi

Visi eksperti un attiecību pētnieki uzskata, ka atvērtās attiecības kļūst par sabiedrības normu. Lielākā daļa no mums spēlējas ar šo ideju. Vienmēr varat to pārskatīt! Problēma tāda, ka mums patīk drošības sajūta, ko sniedz kopā pavadītais laiks ar mīļoto cilvēku. No otras puses, mēs alkstam piedzīvojumu un brīvību. Atvērtās attiecības ir divu pasauļu apvienojums. Pārgulēšanu ar kādu citu un došanos viņam līdzi var saukt par krāpšanu, ja par to nav iepriekš panākta vienošanās ar mīļoto cilvēku. Tikšanās ar bijušo, aktīva laika pavadīšana Tinder... tā ir krāpšana.