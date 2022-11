Pētījums: nasku bērniem pirms upurēšanas tika dotas apreibinošās vielas

Pētījumā, kas publicēts zinātniskajā žurnālā “Journal of Archeological Science”, izanalizēti mati no mumificētas bērna galvas. Tā ir viena no 22 nasku kultūras pārstāvju atliekām, kas izanalizēta pētījumā. Šie cilvēki dzīvoja Peru teritorijā, pirms tur ieradās spāņu kolonisti (3500. gads p.m.ē – 476. gads m.ē). Savukārt to mirstīgās atliekas arheologi atrada 1982. gadā Peru piekrastē.