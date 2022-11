Par izvairīšanos no mobilizācijas Krievijā vēlas piemērot piecu gadu cietumsodu

Par plāniem noteikt kriminālatbildību par izvairīšanos no mobilizācijas pirmā ziņoja avīze “Izvestija”, atsaucoties uz avotiem valsts domē. To, ka šāda iniciatīva ir, aģentūrai “Interfax” apstiprināja arī deputāts Ernests Valejevs, kas ir viens no likumprojekta autoriem.