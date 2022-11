Foto ⟩ Pie Latvijas Kara muzeja var apskatīt Ukrainas kara automašīnu

Pie Latvijas Kara muzeja apskatāms viens no akcijā "Twitter konvojs" ziedotajiem apvidus auto "Orļiks", ko Ukrainas bruņoto spēku karavīri izmantojuši, lai uzvarētu kaujas pret Krievijas okupācijas spēkiem.

No šodienas, 2. novembra, līdz 4.novembrim pie Latvijas Kara muzeja izstādīta viena no akcijā "Twitter konvojs" ziedotajām apvidus automašīnām, ko Ukrainas bruņoto spēku karavīri izmantojuši, lai uzvarētu kaujas pret Krievijas okupācijas spēkiem, informē Aizsardzības ministrija (AM).