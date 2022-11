11% aptaujāto Latvijas iedzīvotāju augsto apkures izmaksu dēļ plāno pārcelties uz ārzemēm

Kamēr 74% respondentu ir apņēmušies energoresursu krīzi pārciest esošajā īpašumā un atturēties no fundamentālām izmaiņām, 21% aptaujāto pieļauj iespēju samazināt izmaksas, mainot dzīvesvietu. Lielākā daļa no izmaiņu piekritējiem – 11% - apsver pārcelšanos uz ārzemēm. Visvairāk šādu cilvēku ir jauniešu vidū, kā arī ģimenes ar nepilngadīgiem bērniem. Vecuma grupā no 18 līdz 29 gadiem pārziemot siltākā, lētākā vietā plāno 15% respondentu. Līdzīgu risinājumu apdomā arī 23% no visām aptaujātajām trīs bērnu, 13% divu bērnu un 16% viena bērna ģimenēm.

Zīmīgi, ka dārgie rēķini visvairāk biedē tieši rīdziniekus. No galvaspilsētas pārcelšanos uz ārzemēm pieļauj 13% respondentu, kamēr no lauku rajoniem vien 7%. Pie tam vēl 6% pilsētnieku neizslēdz iespēju braukt dzīvot uz laukiem, cerībā, ka tur izdosies samazināt izmaksas. Pārsteidzoši, ka to vēlas darīt lielākoties jauni cilvēki. Vecuma grupā no 18 līdz 29 gadiem šajā virzienā plāno doties pat desmitā daļa aptaujāto. Tikmēr no laukiem uz pilsētu šajos laikos vēlas doties vien 1% no visiem respondentiem.