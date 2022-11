Latvijas iestādes kopumā gatavas rīcībai radioaktīvā piesārņojuma gadījumā

Ierēdnis atzina, ka ļoti daudz ir atkarīgs no attāluma no Latvijas, kurā noticis incidents un ir konstatēts radioaktīvais avots. Ziņojumā ir izvērtētas gan situācijas, kad tas ir pietiekami tālu un nerada bīstamību Latvijai, gan arī tādas, kad radioaktīvā piesārņojuma avots ir tuvu Latvijas robežai, piemēram, Baltkrievijā esošā atomelektrostacija, kas no Latvijas robežas atrodas aptuveni 110 kilometrus.