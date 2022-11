Prognozes, kas neatbilst realitātei: Krievija savās oficiālajās prognozēs neņem vērā karu un sankcijas

Krievijas Finanšu ministrija prognozē, ka budžeta deficīts nākamgad būs divreiz lielāks nekā šogad, un tas sasniegs 2% no IKP. Banku analītiķi gan norāda, ka budžeta deficīts gan būs ievērojami lielāks.

Maskava oficiālajās prognozēs norāda, ka ienākumi no energoresursiem nākamgad sastādīs deviņus triljonus (ap 148 miljardus eiro) jeb trešo daļu no ienākumiem. Pēc analītiķu teiktā, šī prognoze ir pārlieku optimistiska, jo šeit netiek ņemts vērā fakts, ka jau šī gada beigās stājas spēkā Eiropas Savienības noteiktās sankcijas, kas liedz importēt energoresursus no Krievijas.