Latvijā remontdarbi turpinās 26 autoceļu posmos

Savukārt autoceļa Pļaviņas-Madona-Gulbene (P37) remontdarbu posma no Madonas līdz Dzelzavai šķērsošanai jārēķinās ar papildu stundu ceļā, autoceļa Smiltene-Valka (P24) remontdarbu posma no Valkas novada robežas līdz Valkai šķērsošanai jārēķinās ar papildu 40 minūtēm ceļā, autoceļa Talsi-Upesgrīva (P127) remontdarbu posma no Upesgrīvas līdz Laidzei šķērsošanai jārēķinās ar papildu 35 minūtēm ceļā, bet autoceļa Butnāri-Saldus-Ezere (P105) posma no Kursīšiem līdz Lietuvas robežai šķērsošanai jārēķinās ar papildu 30 minūtēm ceļā.