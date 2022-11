Būtiski pieaugs Rīgas sabiedriskā transporta viena brauciena biļetes cena

Izmaiņas neskars tās pasažieru kategorijas, kam piešķirtas 100% atlaides. Līdz ar to arī turpmāk seniori, skolēni un cilvēki ar invaliditāti Rīgas sabiedriskajā transportā varēs braukt bez maksas.

Jauno biļešu sistēmu plānots ieviest no šī gada 31.decembra. Tas tiek darīts ar nolūku, jo gadu mijā Rīgā sabiedriskais transports ir bez maksas. Līdz ar to tikšot iegūtas trīs naktis, kuru laikā visās biļešu tirdzniecības vietās varētu pagūt ievadīt jaunos datus un no 2.janvāra jaunā sistēma varētu sākt strādāt.