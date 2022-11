Aizvadītajā nedēļā inficēšanās ar koronavīrusu pieaugusi vien trīs vietvarās

Visvairāk saslimušo pašlaik ir vecumā no 50 līdz 59 gadiem. Šajā vecuma grupā pēdējo 14 dienu laikā ir inficējušies 1100 Latvijas iedzīvotāji. Pēc tam seko iedzīvotāji vecumā no 30 līdz 39 gadiem ar 1068 saslimušo un iedzīvotāji vecumā no 40 līdz 49 gadiem ar 1024 iepriekšējo divu nedēļu laikā reģistrētiem saslimušajiem ar Covid-19.