"La Repubblica": ASV uzskata, ka Ukrainai pēc Hersonas atbrīvošanas jāsāk sarunas ar Krieviju

"Pēdējos analītiskajos materiālos, kas cirkulē NATO galvenajā mītnē Briselē, sadursme šajā rajonā (Hersonā) ieguvusi ne tikai stratēģisku nozīmību no militārā skatu punkta, bet arī no politiskā un diplomātiskā. Visupirms tieši ASV ziņo saviem sabiedrotajiem par lūzuma iespēju. Jo Krievijas armijas uzvarēšana vienos no svarīgākajiem vārtiem uz Azovas jūru un Krimu var nozīmēt reālu iespēju sākt pirmās īstās sarunas ar Maskavu," teikts "La Repubblica" rakstā "Ieņemt Hersonu, bet vienoties pēc tam. NATO tagad saskata plaisu".