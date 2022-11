Aiz priekškara: krieviem stāsta, ka Eiropa ziemā slīgs tumsā un aukstumā

Galvenie Kremļa ideologu temati vēl aizvien ir par "svēto" karu pret "kolektīvajiem Rietumiem", kas grib iznīcināt Krieviju, - līdz ar to karš Ukrainā esot agresorvalsts pastāvēšanas un "būt vai nebūt" jautājums. Līdztekus turpinās Rietumu demonizācija un stāsti par to izvirtību un pagrimumu, kas iet roku rokā ar naratīvu par nacisma atdzimšanu. Neiztrūkstoši tiek ziņots par to, ka visa Eiropa ziemā grims tumsā un aukstumā un jau pašlaik notiek vērienīgi protesti pret Rietumvalstu valdībām. Savukārt par notikumiem frontē tiek ziņots, ka ukraiņiem no uzbrukuma nekas neizdodas, viņi cieš vienus vienīgus zaudējumus, kamēr Krievijas armijai tūlīt pienāks klāt mobilizēto rezerves un nākamgad tā sāks vērienīgu pretuzbrukumu.