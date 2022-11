Krūts ķirurģijas virsārsts: laikus neatklāts krūts vēzis ir milzīgs zaudējums valstij - ne tikai cilvēcisks, bet arī ekonomisks!

– Es neesmu speciālists finansēšanas jomā, bet nav divu domu, ka ir nepieciešams papildu finansējums un tam visam jābūt saplānotam. Tāpat ir nepieciešami būtiski sistēmas uzlabojumi, kur ir ļoti daudz darāmā. Ilgtermiņā, ja, piemēram, ģenētiskajam izmeklējumam piešķir valsts naudu, mēs atklājam augsta riska personu, kura uz tā pamata veic profilaktisku operāciju. Tādējādi mēs panākam to, ka pēc pieciem vai pēc desmit gadiem šī persona nesaslims, piemēram, ar krūts vēzi, ar ko citādi būtu saslimusi. Pēc tiem desmit gadiem valstij nebūs uz šo pacienti jātērē nauda par ķīmijterapiju, par ilgstošu slimības lapu un pārējo. Cits piemērs – Latvijā, atšķirībā no citām valstīm, nav apmaksāts tāds diagnostisks tests, kas precizē, vai vajag ķīmijterapiju zināmos neskaidros gadījumos. It kā šķiet, ka prasa papildu naudu kaut kam jaunam, bet patiesībā jau ir pierādīts, ka ar to jauno testu iespējams noteikt tādus gadījumus, kad sākotnēji plānoto ķīmijterapiju var nemaz nedot. Rezultāts – samaksājot vairāk par diagnostiku, mēs ietaupām un nemaksājam par medikamentiem. Nav tā, ka nauda tikai jātērē vairāk un vairāk. Ieguldījumi inovācijā arī atmaksājas tieši naudā, vienā gadījumā īstermiņā, citā ilgtermiņā.