Asins draudzība ir kustība, kurā aicināts piedalīties ikviens

Tāpat tiks izsludināta “Asins draugu akadēmija”, kas ir izglītojošā kampaņa skolās ar mērķi sniegt potenciālajiem donoriem informāciju, zināšanas un iedrošinājumu. “Asins draugu akadēmijā” piedalīsies sešas skolas no dažādām Latvijas vietām. Aktīvākā klase saņems balvas no “Čilli pica”, bet skolotājai būs balva no “Pranamat” (masāžas komplekts).