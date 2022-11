Tiešraide ⟩ Kā mainās mediju tehnoloģijas laikā, kad pasaulē valda krīze?

Riga TechGirls mācību programmā “Iepazīsti tehnoloģijas” šogad ir iesaistījušies vairāk nekā 6300 dalībnieki gan no Latvijas, gan no citām pasaules valstīm, lai iepazītu tādus informācijas un komunikācijas tehnoloģiju (IKT) jomas virzienus kā kiberdrošība, mākslīgais intelekts, datu analītika, dizaina domāšana, programmēšana, projektu vadība, testēšana un citus. Tik liela interese par programmu noteikti ir pateicoties arī mediju partneru atbalstam.

Vai, domājot par IT, esat kādreiz aizdomājušies par tehnoloģijām, ko savā darbā izmanto mediji? Un kas vispār ir mediju tehnoloģijas? Mūsdienu mediji ir pieejami dažādos formātos un veidos, un, protams, arī šeit neiztikt bez tehnoloģijām. Kādas tās ir, kā tās tiek lietotas un vai mainās to lietojums, kad pasaulē iestājusies krīze? Par to, kādas ir perspektīvas un nākotnes prognozes šajā sakarā, runāsim ar ekspertiem "Iepazīsti tehnoloģijas" programmas papildnodarbībā, kura ir atvērta ikvienam interesentam.