Ar uzvaru Pensilvānijas štatā palielinās demokrātu izredzes saglabāt vairākumu Senātā

Cīņa par to, kurš Pensilvānijas štatā iegūs vietu Senātā, bija viena no sīvākajām visā vēlēšanu kampaņas gaitā, abām partijām iztērējot miljoniem dolāru. Līdz šim Pensilvāniju Senātā pārstāvēja Pets Tumijs no republikāņu partijas.