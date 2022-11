VSAA brīdina: iestādes vārdā tiek izsūtīti krāpnieciski e-pasti un īsziņas

Patlaban VSAA vārdā iedzīvotājiem tiek izplatīti krāpnieciski e-pasti un īsziņas telefonā, it kā atgādinot par pienākošos pabalstu, ar lūgumu reģistrēties, sekot saitei vai atvērt e-pasta pielikumu. E-pasts it kā sūtīts no VSAA e-pasta, bet tas ir viltots. Viltus ziņās norādes ir krievu vai angļu valodā.