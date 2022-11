Gudrie dārzi – kas tas ir?

Kā kļūt par gudrā dārza īpašnieku?

Kā to var palīdzēt risināt Click and Grow dārzs?

Audzējot pārtiku Click and Grow, varat būt droši, ka augi nesaturēs kaitīgas vielas. Katrs no augiem tiek audzēts 100% tīrā viedajā augsnē, kas pirms iepildīšanas tiek pārbaudīta. Produktā nav fungicīdu, pesticīdu, smago metālu, MSG (mononātrija glutamāta), hormonu, nātrija nitrītu, sulfītu un citu kaitīgu vielu, ko var atrast pārtikas preču veikalu produktos. Atšķirībā no daudziem lielveikalu produktiem, Click and Grow zaļumi nav apstrādāti ar ķīmiskām vielām, lai pagarinātu to glabāšanas laiku.