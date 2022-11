Attiecības bez seksa nav ilgstošas - vai jums ir pietiekami daudz seksa?

Romantika no pirmās vieta s pārc ē lusies uz p ēdējo . Kad cilvēki ir kopā ilgu laiku, visi asumi tiek nolīdzināti, rodas komforta sajūta. Tā ir ļoti laba un droša sajūta. Ir svarīgi labi pazīt savu mīļoto cilvēku. Ja viņš joprojām ir romantiķis sirdī, bet jūs to ignorēsiet, viņa seksuālā interese par jums mazināsies.

Kāds ir ideālais seksa biežums veiksmīgām attiecībām?

Pētījumi liecina, ka seksuālā labsajūta ir cieši saistīta ar to, cik bieži pāri nedēļas laikā nodarbojas ar seksu. Cilvēkiem pēc 60 gadu vecuma dzimumdzīve ir aptuveni 20 reizes gadā. 20 gadu vecumā mīlētāji ļaujas mīlas priekiem 1-2 reizes nedēļā. Ja pāri nodarbotos ar seksu, neizlaižot nevienu nedēļu, tuvības sajūta starp viņiem pieaugtu lēcienveidā. Pāreja no vienas reizes uz divām reizēm nedēļā nepalielinās libido vai apmierinātības sajūtu. Tāpēc nav nepieciešams nodarboties ar seksu ik pēc pāris dienām. Pietiek ar vienu reizi nedēļā, lai saglabātu savstarpējo ķīmiju. Seksa terapeite Mišela Veinere-Deivisa (Michelle Weiner-Davies) ir sarakstījusi grāmatu “Pēc seksa izsalkusī laulība” (The Sex-Starved Marriage), kurā pāriem iesaka pret seksu izturēties tāpat kā pret jebkuru citu nodarbi – pieņemt lēmumu un to realizēt! Vienojieties un dariet to! Attiecības bez seksa, nebūs ilgstošas.