NA un JV vienprātīgi, ka koalīciju bez Apvienotā saraksta no jaunā Saeimas sasaukuma izveidot nevar

Parlamentārieša ieskatā, strauji būtu jāvirzās uz šādām trīspusējām sarunām, lai saprastu, kāda būtu Ministru kabineta struktūra un kā ministriju savstarpējā sadarbība īstenotos. Arī no JV Dzintars esot saklausījis vērtējumu, ka tā ir problēma, un visi būtu ieguvēji, ja izdotos atrast tai risinājumu.

Vaicāts par iespējām veidot citu koalīcijas sastāvu, gadījumā, ja JV un AS neizdodas rast kompromisu, politiķis norādīja, ka NA nesaredz nekādas alternatīvas. "Visi ir pieredzējuši partneri - tas būtu apkaunojums mums visiem, ja mēs šajos apstākļos nespētu vienoties," pauda Dzintars.

Kā ziņots, ja AS šonedēļ nesniegs atbildi par JV līdera, Ministru prezidenta Krišjāņa Kariņa piedāvāto atbildības jomu dalījumu, koalīcijas veidošana varētu izgāzties.

Kariņš pēc trešdien notikušās tikšanās ar AS pauda cerību, ka AS atbildi uz viņa piedāvāto atbildības jomu piedāvājumu sniegs pirms nedēļas beigām.

Tomēr no Kariņa sacītā secināms, ka, ja šonedēļ atbilde no AS netiek saņemta, tad droši vien neizdosies tikt skaidrībā ar virzīšanos uz šāda veida koalīcijas izveidi.